櫃買拉拔 AI、生技新創

為協助AI與生技新星企業深入瞭解創櫃板Plus新制，櫃買中心攜手資誠聯合會計師事務所，於4月16日舉辦「資誠創業成長加速器第七屆DemoDay」，邀集多家新創公司負責人及高階管理人員分享公司業務特色、核心價值及技術創新性，新創企業亦對創櫃板輔導資源表達高度肯定及興趣，現場交流氣氛熱絡。

此次櫃買中心邀集的公司屬性包括：AI應用、線上租車平台及車主管理系統、廢輪胎再循環利用、短期居家照護平台、單次用內視鏡影像產品、貴金屬回收再循環利用、異種細胞癌症免疫療法等。櫃買中心新創發展部組長李柏宏指出，創櫃板Plus是專為中小微企業量身打造的制度，具有免辦理公開發行即可取得股票代號的優勢。企業只需透過專業會計師輔導，建立內控與財會制度，即可有效提升品牌知名度與投資人信任度，並能吸引優秀人才加入，是新創企業邁向上市櫃市場的重要里程碑。

資誠創業成長加速器自2018年成立以來，由PwC Taiwan跨部門顧問團隊透過提供全方位的資源、專業指導、鏈結投資人和業界網絡，攜手各界夥伴們持續促進新創生態圈更多交流與合作的機會，另自今年成立「創投俱樂部」每季定期舉辦投資人交流活動，未來將持續串聯創投俱樂部投資人與創業成長加速器新創，期能激發更多創業者的潛能並幫助新創在市場上脫穎而出，共創產業更繁榮的明天。

櫃買中心提到，新創企業是臺灣經濟創新轉型的關鍵力量，中小微企業經輔導進入資本市場後，可增加知名度、業務或資金媒合機會、吸引人才並提升整體員工薪資水準，優化企業整體財務業務表現，對整體經濟發展有益。

櫃買中心未來將持續與資誠攜手深入地區服務，協助更多企業加入創櫃板及邁向資本市場，從「隱形冠軍」成為「明日之星」。有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。