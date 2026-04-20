南俊AI營收占比拚倍增

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）今年業績可望逐季增長，法人看好，南俊本季營收將季增8%，主要受惠AI伺服器與通用伺服器需求強勁，隨著客戶訂單續增，今年營收占比將較去年的10%翻倍增長，上看三成。

南俊近期接單熱絡，基本面表現出色，3月營收3.12億元，創單月歷史新高，月增23.89%，年增52.72%；首季營收8.66億元，創掛牌以來新高，季增21.9%，年增73.54%。

南俊先前已公布自結今年前二月每股純益2.05元，主要受惠客戶通用伺服器強勁動能，推升產品組合持續改善，提升獲利。法人表示，南俊本季除了既有通用伺服器客戶訂單增長之外，另一客戶需求也明顯增加，助攻本季營運。

南俊目前AI伺服器滑軌相關產品占營收比重約10%，法人預估，2026年隨著輝達GB200與GB300系列，以及Vera Rubin與ASIC專案等三大動能同步推進，AI占營收比重可望提升到20%-30%。