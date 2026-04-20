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崇友搶北市電梯汰換商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

北市政府持續推動「老公寓裝電梯」，加上電梯市場汰舊換新、維修保養商機大，崇友（4506）可望受惠；法人認為，本季起崇友等電梯供應鏈業者將迎來新一波裝機潮，營運動能也將同步放大。

崇友近年獲利頻創新高，去年稅後純益11.54億元，年增16.77％，每股稅後純益（EPS）6.52元，已經是連續七年獲利創高，今年首季營收達18.19億元，年增14.2％，也創歷史單季新高。

崇友表示，目前在手合約維持100億元左右，足夠支撐未來三年營運，看好國內住宅建案、商辦大樓及醫療院所等多元案源推動，有助於帶動汰舊換新需求擴張，預期今年營運仍可小幅成長。

崇友指出，受惠於近年積極推動多元品牌接單策略，並持續深化新梯與維修保養技術服務能力，且穩步擴增新梯與維保服務專業團隊，帶動三大核心業務接單與營收認列動能同步提升。

此外，隨著建商近年推案逐步進入交屋高峰期，多筆大型新梯訂單陸續進入出貨與完工認列階段，將挹注未來營收表現。

展望第2季，崇友表示，持審慎樂觀看法，目前整體在手訂單仍維持高檔水準。

EPS 營收 北市

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