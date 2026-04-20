有益強化產銷接單效能

國內唯一的不銹鋼厚板專業廠有益鋼鐵（9962），積極導入AI數位化管理，有效強化產銷接單效能，市場競爭力更上層樓，中長期投資價值浮現。

有益鋼鐵總經理張睿芯表示，當前鋼鐵產業仍面臨多重挑戰，除原物料價格波動外，同時受到國際貿易關稅政策與匯率變動影響，整體市場不確定性仍高，因此企業不能守舊，若僅依賴既有優勢，難以因應快速變動的產業變局。

張睿芯指出，公司以AI作為未來競爭力的重要基礎，推動「數位轉型、知識管理、戰略採購」三大核心工程，透過內部體質優化與外部市場布局並進，穩健提升企業整體實力。

在營運升級方面，成功將AI技術導入產線監控與營運流程，並同步建置「知識管理系統」，將資深技術人員多年累積的製程經驗進行系統化整理與傳承，透過AI整合，將經驗轉化為可複製、可延續的核心資產，提升決策效率，強化營運穩定性。

在供應鏈管理上，啟動「戰略性採購規劃」，透過數據分析掌握鎳、鉻等關鍵原料走勢，並採取長約與現貨並行的彈性採購策略，以強化成本控管與原料調度能力，降低市場波動對營運的影響。

張睿芯強調，改革的目標，是提供客戶穩定且值得信賴的供應體系。