聽新聞
0:00 / 0:00
ACpay業績 逐季向上
第三方支付暨金流代收付服務商ACpay（6984）整併效益開始浮現，今年首季有望轉虧為盈，業績表現將逐季向上，全年營運有望遠勝去年。
ACpay去年底宣布整併中興保全旗下開店快手，並於今年首季完成調整，開始貢獻業績。ACpay董事長陳彥甫表示，此項重大市場整併，一口氣為ACpay挹注上千家實體合作店家的龐大基數，讓公司在交易處理量與營收雙雙繳出亮眼成績單。
展望未來，ACpay預計本季起與知名美食平台OpenRice展開深度戰略合作，可望為該公司帶來逐季飛躍的獲利成長商機。陳彥甫認為，結盟OpenRice後，有望打造「金流＋POS＋導客」完美閉環，全面搶攻商機。
ACpay可提供在地市場的強大「金流服務優勢」，以及完善的「POS系統服務」，與OpenRice龐大的餐飲生態圈進行深度結合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。