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ACpay業績 逐季向上

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

第三方支付暨金流代收付服務商ACpay（6984）整併效益開始浮現，今年首季有望轉虧為盈，業績表現將逐季向上，全年營運有望遠勝去年。

ACpay去年底宣布整併中興保全旗下開店快手，並於今年首季完成調整，開始貢獻業績。ACpay董事長陳彥甫表示，此項重大市場整併，一口氣為ACpay挹注上千家實體合作店家的龐大基數，讓公司在交易處理量與營收雙雙繳出亮眼成績單。

展望未來，ACpay預計本季起與知名美食平台OpenRice展開深度戰略合作，可望為該公司帶來逐季飛躍的獲利成長商機。陳彥甫認為，結盟OpenRice後，有望打造「金流＋POS＋導客」完美閉環，全面搶攻商機。

ACpay可提供在地市場的強大「金流服務優勢」，以及完善的「POS系統服務」，與OpenRice龐大的餐飲生態圈進行深度結合。

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