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泓格今年營收拚新高
工業電腦廠泓格（3577）持續受惠半導體產業需求強勁，其半導體測試設備主力客戶去年底釋出新一波訂單，相關業務有望在今年上半年發酵，加上塑化龍頭訂單回流，推升泓格上半年訂單展望明確。
法人看好，泓格今年營收有望大幅成長，挑戰新高。此外，因應龐大訂單需求，由於泓格湖口廠區產能有限，不排除在年底前增設生產線因應。
法人分析，泓格近三年業績持續成長，一大原因來自其半導體產業訂單。泓格半導體測試設備主力客戶近年受惠全球AI基礎建設浪潮，在該客戶業績持續增長下，同步拉抬泓格營運成長。
據悉，泓格半導體測試設備主力客戶去年底展開新一波釋單動能，將帶動泓格半導體設備控制器訂單於今年上半年發酵，預計今年3月開始業績將明顯回升。
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