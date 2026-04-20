昇達科強化直連手機布局

全球主要衛星營運商SpaceX、Amazon LEO、AST SpaceMobile強化衛星直連手機（ D2C）布局，宣告低軌衛星商機從寬頻通訊跨向衛星直連手機，伴隨技術、應用升級，引爆新一波商機。

昇達科（3491）已打入上述三大衛星營運商供應鏈，搭上衛星直連手機應用，可望帶動相關高頻通訊元件需求成長。

昇達科首季營收達10.2億元，創單季新高，季增22.3%，年增64.5%；其中，低軌衛星貢獻營收季增40%，年增率高達131%。

業界指出，過往衛星寬頻服務都是透過地面站、使用者終端等提供寬頻服務；衛星直連手機則由衛星直接與一般智慧手機連線應用（或衛星成為基地台後置網路），用戶無需額外終端設備，即可提供語音、簡訊與數據服務，藉此補足地面基地台無法覆蓋區域。

SpaceX旗下星鏈（Starlink）率先與電信業者合作推動衛星直連手機，例如透過T-Mobile推出T-Satellite服務，支援簡訊、部分App與緊急通訊，SpaceX更喊出年底衛星直連手機用戶可望突破2,500萬。

Amazon LEO除加速發射衛星，近日也發布收購衛星通訊公司Globalstar，Globalstar就是蘋果緊急衛星服務的合作夥伴，市場解讀，Amazon LEO將加快衛星直連手機布局。

美國的AST（主要股東包含樂天、Google、AT&T）則計劃打造太空基地台，建立全球首個且唯一可以與手機直接聯網的太空風潮是寬頻網路，旗下BlueBird 7衛星近期將發射。

法人觀察，三家衛星營運大廠積極投入衛星直連手機，顯示衛星產業已經進入新一波的競爭升級，從寬頻服務擴大到衛星直連手機市場。

業界並關注，AST建構全球衛星直連手機低軌衛星通訊網路，衛星採用大型展開式天線與高功率通訊酬載設計，使單顆衛星在射頻前端、毫米波元件、天線系統及通訊模組等關鍵元件的用量與規格均明顯提升，帶動整體單星通訊系統價值顯著高於傳統低軌衛星。

此外，衛星直連手機已經從「單顆」衛星邁向「星系」規模，甚至打造「衛星通訊基礎建設平台化」將同步帶動衛星酬載、地面設備、高頻通訊模組、毫米波與波導元件等供應鏈需求持續升溫。