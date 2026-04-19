ACpay整併綜效浮現 今年第1季有望轉盈

第三方支付暨金流代收付服務商ACpay（6984）整併效益開始浮現，預料今年首季有望轉虧為盈，業績表現將逐季向上，全年營運表現則有望遠勝去年。

據悉，ACpay在去年底宣布整併中興保全旗下開店快手，並於今年首季完成調整，開始貢獻業績。ACpay董事長陳彥甫表示，此項重大市場整併，一口氣為公司挹注上千家實體合作店家的龐大基數，讓公司在交易處理量與營收雙雙繳出亮眼成績單。

展望未來，ACpay預計將在第2季起與知名美食平台OpenRice展開深度戰略合作，預期將為該公司帶來逐季飛躍的獲利成長。陳彥甫認為，公司結盟OpenRice後，有望打造「金流＋POS＋導客」完美閉環，全面搶攻商機。

據悉，OpenRice將在第2季正式在台灣上線營運，而ACpay可提供在地市場的強大「金流服務優勢」與完善的「POS 系統服務」，與 OpenRice 龐大的餐飲生態圈進行深度結合。

未來餐飲業者將能透過ACpay的終端設備與系統，無縫串接OpenRice的線上訂位與導客資源，實現從線上曝光、線下點餐到高效結帳的一站式完美體驗。

ACpay去年下半年因連鎖健身品牌突發的倒閉事件，認列相關呆帳損失，大幅削減獲利表現，致使去年度財報恐陷入虧損。對此，陳彥甫指出，去年的挑戰讓公司練就更扎實的底氣，如今隨著千家新店鋪的整併紅利釋放以及與OpenRice的強強聯手，ACpay已站在全新增長曲線的起點，對2026年營運深具信心，後市展望樂觀。