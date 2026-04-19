快訊

把握最後好天氣！北部溫差大「18度➔32度」 周四起全台變天恐炸雷雨

中職／每1敗都是連敗開端 兄弟開季15戰12敗破隊史最速

春季最後一個節氣「穀雨」 中醫：多喝牛蒡養生茶祛濕健脾

聽新聞
0:00 / 0:00

ACpay整併綜效浮現 今年第1季有望轉盈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

第三方支付暨金流代收付服務商ACpay（6984）整併效益開始浮現，預料今年首季有望轉虧為盈，業績表現將逐季向上，全年營運表現則有望遠勝去年。

據悉，ACpay在去年底宣布整併中興保全旗下開店快手，並於今年首季完成調整，開始貢獻業績。ACpay董事長陳彥甫表示，此項重大市場整併，一口氣為公司挹注上千家實體合作店家的龐大基數，讓公司在交易處理量與營收雙雙繳出亮眼成績單。

展望未來，ACpay預計將在第2季起與知名美食平台OpenRice展開深度戰略合作，預期將為該公司帶來逐季飛躍的獲利成長。陳彥甫認為，公司結盟OpenRice後，有望打造「金流＋POS＋導客」完美閉環，全面搶攻商機。

據悉，OpenRice將在第2季正式在台灣上線營運，而ACpay可提供在地市場的強大「金流服務優勢」與完善的「POS 系統服務」，與 OpenRice 龐大的餐飲生態圈進行深度結合。

未來餐飲業者將能透過ACpay的終端設備與系統，無縫串接OpenRice的線上訂位與導客資源，實現從線上曝光、線下點餐到高效結帳的一站式完美體驗。

ACpay去年下半年因連鎖健身品牌突發的倒閉事件，認列相關呆帳損失，大幅削減獲利表現，致使去年度財報恐陷入虧損。對此，陳彥甫指出，去年的挑戰讓公司練就更扎實的底氣，如今隨著千家新店鋪的整併紅利釋放以及與OpenRice的強強聯手，ACpay已站在全新增長曲線的起點，對2026年營運深具信心，後市展望樂觀。

營收 餐飲業

延伸閱讀

國巨第1季營收優於公司指引 法人上調全年EPS至16.3元

知名蘋鏈立訊第1季一天賺1.9億元 淨利潤年增逾兩成

史上最強 台積電首季營收衝上1.1兆元

企業生日快樂／群益金鼎證 走在趨勢前面

相關新聞

四家科技公司 本周掛牌

宏碁集團旗下智慧家電品牌宏碁智新（7794）、神達集團子公司神達數位、創新服務及被動元件廠新聿科技等四大廠商將於本周上市櫃。其中，宏碁智新預計將於20日上櫃，在三大策略帶動下，近年營運持續向上，董座侯知遠喊話，期盼今年能繳出業績倍數成長的成績單。

台灣神隆法說會／去年每股獲利0.17元 今年持續聚焦三大核心業務

台灣神隆（1789）19日召開法說會，說明2025年度營運成果與業務進展。全年合併營收為31.63億元，稅後淨利1.37億元，每股盈餘為0.17元。台灣神隆持續透過產品組合優化與成本精進，使毛利率維持穩定。惟因國際情勢造成匯率劇烈波動，台幣兌美元升值使外銷為主的台灣神隆產生匯兌損失，是造成2025年度利潤下滑的原因之一。

陽信銀2026年前二月每股稅前盈餘0.298元

陽信銀行自結資料顯示，今年前二月累計稅前盈餘12.02億元，每股稅前盈餘0.298元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。