四家科技公司 本周掛牌

宏碁集團旗下智慧家電品牌宏碁智新（7794）、神達集團子公司神達數位、創新服務及被動元件廠新聿科技等四大廠商將於本周上市櫃。其中，宏碁智新預計將於20日上櫃，在三大策略帶動下，近年營運持續向上，董座侯知遠喊話，期盼今年能繳出業績倍數成長的成績單。

在海外布局方面，「雙印」市場是宏碁智新重點布局，尤其印度更是重中之重，是今年公司成長關鍵，其他市場除台灣外，還有菲律賓、馬來西亞、泰國、越南及日本市場。

神達數位將於20日上市。展望後市，神達數位總經理張樂羣表示，預估今年三大業務智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯皆會成長，尤以智慧車載資通訊產品線成長動能最為強勁，法人預估，神數今年營收將雙位數成長，再創新高紀錄。

神數預計，由於智慧車載資通訊是今年最大成長動能，預計到今年底營收占比將提升至三成以上。

創新服務預計22日掛牌上櫃，該公司主要從事半導體自動化設備開發、製造及銷售業務，目前主要產品為MEMS探針卡製造與檢修自動化設備。

進一步來看，包含自動植針、檢測、鑽孔、返修等設備，並同步開展MEMS探針卡代理銷售業務與整卡自動化返修服務。

創新服務在IC FT測試階段也投入PoGo Pin Test Socket的自動化檢測、植Pin及檢測設備開發、製造及銷售；高密度銅柱端子模組產品應用於半導體封裝領域，涵蓋天線Module、Power Module及銅柱玻璃通孔基板TGV-ICP等應用。

被動元件廠新聿科技也將在22日登錄興櫃，董事長凃俊宏日前表示，新聿科搭上AI商機，相關電感元件已切入輝達與超微平台供應鏈，下半年營運樂觀，今年成長可期，預期AI相關占比可望力拚六成。

新聿科專注於一體成型模壓功率電感與組裝式功率電感等兩大產品線，其中，組裝式功率電感以TLVR系列為核心，專為AI伺服器及資料中心的CPU／GPU供電設計。