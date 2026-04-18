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興櫃一周回顧／七檔強強滾 漲逾一倍

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

加權指數昨（17）日拉回修正，37K失守，終止連續五個交易日創高，不過中小型股表現更加突出，周間內有多檔興櫃漲到熔斷，帶動包含年程（3117）在內七檔興櫃股周漲幅破100%，表現亮麗。

本周352家興櫃股呈現上漲家數多於下跌，平均漲幅有13.4%，其中15日年程、聯致、醣基、和詮達暫停交易標準，16日有年程、碩豐、博錸達暫停交易標準，年程更是連續兩個交易日達暫停交易標準。

周漲幅前十強依序為年程187.48%、聯致179.19%、和詮159.69%、碩豐158.29%、達輝光電127.87%、醣基105.61%、景傳101.94%、勵威94.69%、宇川精材78.99%、廣化77.80%。

從族群來看，資金仍然集中在電子股，共達九檔，其中半導體及光電有三檔、電子零組件兩檔、資訊服務一檔。

至於高價股部分本周漲跌互見，漢測周跌2.93%收3,420元、山太士周漲18.57%收2,205元、創新服務周漲0.96%收1,430元；至於元鈦科周漲42.53%收1,205元，本周入列千金俱樂部。

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