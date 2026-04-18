櫃買市值突破10兆 創高

加權指數昨（17）日在台積電法說會後出現震盪走勢，但市場資金並未撤出，轉向中小型股避風，激勵櫃買指數上漲6.38點收372.34點，連九漲，且櫃買總市值突破10兆元大關，達10.07兆元史高。

統計昨日對櫃買市值增加貢獻最顯著的前十大個股，主要都是集中在矽智財（IP）、半導體測試介面、共同封裝光學（CPO）、半導體設備與材料等四大族群。

當中力旺以漲停價4,075元作收，市值大增276.4億元；櫃買權后旺矽股價上漲280元收5,195元，市值增加274.1億元，總市值達5,085.9億元，僅次於信驊。其他八名為聯亞、穩懋、萬潤、光洋科、金居、華星光、上詮及波若威。

在漲點貢獻方面，前十名名單與市值增加名單大致相同，僅第十名為環宇-KY，而非波若威。

台新投顧總經理黃文清等分析，光通訊、設計IP、半導體測試介面等族群仍是「內資指路」的核心題材；建議投資人也可留意多頭格局不變的散熱、封測及低軌衛星等族群，並待回檔時擇優布局。