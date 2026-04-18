威聯通2026年營收拚增兩位數

NAS大廠威聯通（7805）昨（17）日舉行法說會，威聯通看好Scale-out（水平擴展）NAS儲存市場持續成長，預估今年全球落地30項相關專案，貢獻營收3-5億元，同步看好AI NAS商機，隨著新產品陸續推出，威聯通預估今年營收有望雙位數增長。

此外，因應記憶體等零組件成本大幅漲價，威聯通已於今年1月啟動漲價，藉此穩住毛利率。

展望後市，威聯通董事長張明智表示，看好邊緣AI NAS及先進Scale-out NAS儲存市場。在Scale-out專案方面，目前已有落地金融業及醫學中心案例，後續鎖定半導體及安防監控領域。

張明智指出，威聯通預計今年全球落地30項Scale-out專案，將帶來3-5億元營收。在邊緣AI方面，威聯通視AI NAS為下個重要成長引擎，相關產品今年陸續推出，AI NAS業務將有雙位數增長動能。

威聯通2025年NAS產品類別營收占比來看，中小型企業級比重為60.35%、大型企業級27.98%、消費級家用11.67%，威聯通近九成業績來自企業市場，企業客戶占比持續攀升。

從2025年銷售區域來看，歐洲大約四成五，是威聯通最大市場，美洲加上亞太區合計大約五成五，以去年增長幅度來看，亞太市場成長較強，美洲也有成長。

針對記憶體缺貨漲價，威聯通總經理劉文義回應，去年下半年提早備貨因應，每個月檢討備料措施，隨著記憶體持續漲價，威聯通今年1月19日調漲全球終端售價，維持毛利率水準，目前客戶大多可以接受漲價。對今年首季毛利率正面看待，全年預計維持毛利率在54-58%的合理區間。