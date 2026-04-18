宜特3月每股賺2.27元 獲利衝上1.95億元 年增逾二倍

電子產業驗證分析業者宜特（3289）昨（17）日應主管機關要求，公告3月歸屬母公司業主淨利為1.95億元，年增2.14倍，每股純益為2.27元。法人看好營運表現穩健，未來毛利率有望提升。

宜特年度業績已連續六年創新高，去年每股純益為4.81元。宜特為迎接今年將爆發的原子層沉積（ALD）2奈米新材料驗證與共同封裝光學元件（CPO）量產需求，去年先行投入這兩項關鍵新技術服務擴廠與擴大研發團隊編制。

同時，宜特子公司宜錦為配合未來進入資本市場的股權分散計畫，已於3月中完成現金增資，並引進策略性投資人。宜特對宜錦的持股比率，由原先的74.58%，降至約36.83%，同時從今年3月17日起，宜錦已由其合併子公司轉為依權益法認列的關聯企業。

宜特強調，在本業驗證分析訂單持續爆發的支撐下，該公司整體合併營收仍維持在健康水準。

展望今年營運，宜特先前提到，將持續點燃營運的三把火，由先進製程2奈米、AI高速運算以及矽光子技術，這三大核心引擎驅動成長。在先進製程方面，隨著晶圓代工龍頭2奈米製程已量產，宜特已在ALD技術與驗證分析上順利卡位，協助客戶解決微縮製程的物理極限挑戰。

同時，面對全球雲端服務供應商大廠競相開發自研AI晶片的熱潮，宜特在ASIC驗證領域已掌握關鍵訂單。再加上矽光子CPO技術已成為AI資料中心傳輸的新顯學，宜特攜手合作夥伴布局的光電驗證平台，預計將在今年隨著市場需求爆發而貢獻業績，目前其所有矽光子相關驗證專案均穩定執行。

宜特昨日股價下跌2元，收在180元，外資對其連三賣，自營商也呈現賣超。