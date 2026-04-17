頌勝擬5/7上市 競拍底價215元

富邦證券輔導的敘豐企業（3485），將自4月20日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股116.36元，自4月20日起競價拍賣至4月22日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於4月23日開始公開申購。

2026-04-17 11:26