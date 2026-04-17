順達今年首季淨利3.13億元 EPS達2.05元

電池模組廠順達（3211）17日公告今年首季自結損益，本期淨利3.13億元，每股純益（EPS）達2.05元。

順達今年第1季營收33.45億元，營業淨利4.19億元，稅前淨利3.69億元。

展望2026年，順達總經理張崇興先前表示，預估2026年整體營收將較2025年有兩位數成長。其中，順達的非IT產品營收占比從2024年的15%至20%，2025年提升到30%至40%，順達看好2026年將超過整體營收之50%，進而提升公司整體營業毛利率及營業淨利率。

針對非IT業務產品，張崇興指出，AI資料中心的建設將持續推動備援電池模組需求，預估順達BBU業務今年營收將超過50億元，BBU仍是推動非IT業務成長主要關鍵。

因應伺服器BBU需求強勁，順達台灣廠及泰國廠持續擴充產能，今年預計投入資本支出5~8億元，2026年非IT產能將比2025年多出2倍，提前布局以滿足客戶需求成長。

張崇興指出，配合AI資料中心的電力架構走向800V HVDC（高壓直流），順達多項產品正在開發中，預計2027年量產出貨。

至於IT產品，張崇興預估，電池模組單價會隨著電芯漲價而提高，然而筆記型電腦漲價及記憶體嚴重短缺影響，市場銷量可能下降。