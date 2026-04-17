瑩碩生技財報／2025年 EPS -0.61元 虧損幅度收斂

瑩碩生技（6677）17日公布2025年全年度財報，稅後淨損3,413萬元，每股淨損（EPS）-0.61元。公司表示，因成本結構優化，去年虧損幅度已有所收斂。

瑩碩去年全年度合併營收8.43億元，年減5.81%，營業毛利2.99億元、年減12.65%。瑩碩表示，主因為母公司瑩碩的高毛利合作案推進時程業較原先遞延，加上子公司歐帕仍處於調整期，影響整體營運表現，但在集團經營效率提升與成本控管策略奏效下，整體虧損已明顯收斂。

瑩碩總經理顏麟權表示，去年營運表現雖不如預期，但公司達成多項重大里程碑，其中以海外市場擴展有成，去年海外營收年成長高達98%，以及成功跨足新劑型新藥領域，自主開發的思覺失調症新藥AX251獲美國FDA核准進行一期臨床試驗，對公司長期發展具關鍵且正向的影響。

瑩碩3月營收7,810萬元、年增40，寫歷史同期新高；累計第1季合併營收2.23億元、年增23.76%，也是近三年來同期新高。瑩碩表示，受惠海外市場需求持續暢旺、藥證資產活化挹注，以及去年第4季取證的首發學名藥敵痘軟膠囊正式出貨，帶動3月、首季營收，展現重返成長態勢。

此外，瑩碩持續運用自主建構完成的獨特技術平台推動產品開發，今年以來在台灣已陸續取得降血脂、肺動脈高壓、肺纖維化等合計５張國內藥證，其中治療肺纖維化用藥（NTN），是具高活性及半固體懸浮軟膠囊的P4學名藥，技術與生產門檻高，並同時申請美國ANDA，將是瑩碩首張美國P4學名藥證，代表公司正式打入全球最大的醫藥市場，為未來營運成長增添新動能。

顏麟權指出，台灣學名藥市場以內銷健保用藥為主，受到健保政策的價格限制，壓縮本土藥廠的獲利空間，再加上面臨來自國內外同業的激烈競爭，國內市場成長有限。為尋求成長，瑩碩近年加速全球布局，去年來自海外營收貢獻大幅成長98%，今年第1季持續繳出好成績，較去年同期成長107%，目前海外營收占比提升至7%。

其中，已在台灣上市的治療注意力不足過動症（ADHD）用藥MPH（36mg，台灣商品名「益釋寧長效錠」），甫於去年10月授權給韓國上市藥廠WhanIn Pharm獨家開發與經銷，成功進軍韓國市場，今年3月即獲韓國食品藥物安全部（MFDS）核准執行生體相等性試驗（BE Study）。瑩碩表示，根據其合作夥伴WhanIn規劃，韓國ADHD藥物市場呈現寡占，挾MPH獨特的機轉優勢，有機會搶下一定的市場份額。

除韓國外，瑩碩也持續洽談MPH在日本、中東及東南亞地區的市場授權與合作機會。

在新劑型新藥開發方面，瑩碩去年取得突破性進展。透過自主研發的奈米晶針劑平台（NanoCIP）成功開發的新一代長效抗精神病新藥AX251，獲美國FDA核准進行一期臨床試驗，目前規劃6月啟動收案。