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威聯通法說會／1月下旬調漲產品售價 後續看好AI NAS動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
威聯通董事長張明智。記者吳凱中／攝影
威聯通董事長張明智。記者吳凱中／攝影

NAS大廠威聯通（7805）17日舉行法說會，展望後市，威聯通看好Sacle-out NAS儲存市場持續成長，預估今年全球落地30項相關專案，將貢獻營收3-5億元，公司同步看好AI NAS商機，隨著新產品陸續推出，預期將有雙位數增長動能，整體來看，威聯通預估今年營收有望雙位數增長。此外，因應記憶體等零組件成本大幅漲價，威聯通已於今年1月啟動漲價，藉此穩住毛利率。

展望後市，威聯通董事長張明智表示，公司看好邊緣AI NAS及先進Sacle-out NAS儲存市場。其中，邊緣AI NAS整合GPU運算，具爆發式潛力，Sacle-out傳統則由NetApp、戴爾（Dell）主導，但威聯通可搶進中階市場，提供高性價比平替方案或作為Tier 2儲存。

威聯通在Sacle-out專案方面，目前已有落地金融業及醫學中心案例，後續鎖定半導體及安防監控領域。張明智指出，威聯通預計今年全球落地30項Sacle-out專案，將為公司帶來3-5億元營收。

在邊緣AI方面，威聯通視AI NAS為公司下個重要成長引擎，相關產品將於今年陸續推出。張明智預估，AI NAS業務將有雙位數增長動能。

以威聯通2025年NAS產品類別營收占比來看，中小型企業級比重為60.35%、大型企業級27.98%、消費級家用11.67%，威聯通近九成業績來自企業市場，相比2024年度，2025年企業端整體比重持續攀升。

而從2025年銷售區域來看，歐洲大約四成五，是威聯通最大市場，美洲加上亞太區合計大約五成五，以去年增長幅度來看，亞太市場成長較強，美洲也有成長。

針對記憶體缺貨漲價因應，威聯通總經理劉文義回應，公司去年下半年已提早備貨因應，每個月檢討備料措施，不過，隨著記憶體持續漲價，威聯通已於今年1月19日調漲全球終端售價，讓公司毛利率能維持在一定水準，目前來看，客戶大多可以接受漲價。

威聯通今年3月營收5.86億元，月增2.59%、年增1.95%；累計威聯通今年首季營收17.69億元，年增9.39%。

而在今年首季毛利率表現方面，由於威聯通今年1月中旬已啟動漲價，公司對於第1季毛利率正面看待，全年來看，威聯通預計，毛利率在54-58%為合理區間。

營收

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