前鼎法說會／客戶庫存去化接近尾聲 市場回溫

光通訊廠前鼎（4908）17日舉辦法說會，公司表示在經歷去年一整年的庫存去化後，目前已接近尾聲，再加上各國網路基礎建設開始更新布建，市場需求已有顯著回溫，因此公司預期今年客戶將會展現不錯的拉貨動能，整體業績展望良好。

前鼎指出，2025年營收及獲利皆較2024微幅衰退，主要是受客戶庫存水位較高所導致，不過即使營收規模下降，前鼎去年毛利率仍是維持在平均水位的47%，淨利率則受到匯兌影響，於第2季提列部分匯損，最終2025年繳出每股盈餘1.98元的成績單。

展望2026年，隨著市場及客戶需求回溫，前鼎第1季便已繳出不錯的成績單，第1季營收2.65億元，季增45%，年增25%，成長幅度顯著。公司目前持續開發ELS，預計今年將會以送樣及初期導入的小量生產為主，並配合客戶需求準備產能，目前預計將在明年逐步放量，並隨著CPO產業一同成長。