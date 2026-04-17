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宜特3月每股純益2.27元 年增逾二倍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌。圖／本報系資料照片
宜特董事長余維斌。圖／本報系資料照片

電子產業驗證分析企業宜特科技今日應主管機關要求，公告3月自結財務數據。受惠於財務結構優化及營運管理效能提升，3月獲利表現寫下亮眼紀錄，單月歸屬母公司業主純益達1.96億元，較去年同期大幅成長214.43%，單月每股純益達2.27 元。

宜特表示，近期獲利大幅提升，主因在於公司已完成財務體質優化與營運效能提升，使本業經營更趨聚焦；隨著營運體質調整進入尾聲，內部管理與資源配置更趨精實。針對近期股價波動，公司強調目前營運一切正常、訂單能見度穩定，並透過持續積極優化產品組合，預期第2季起毛利率將展現顯著成長動能，致力為股東創造長期價值。

展望未來，面對生成式AI算力需求的噴發，半導體驗證與分析已進入「極致複雜」的新紀元。宜特（iST）將持續深耕矽光子（SiPh）與共封裝光學（CPO）等前瞻技術，目前已建構成熟且完整的一站式光電驗證分析平台。

宜特表示，相關專案的進案量已展現穩健增長態勢，這不僅成為公司在先進封裝領域的核心成長引擎，更將協助AI晶片龍頭、行動通訊晶片巨擘及晶圓代工大廠等全球頂尖客戶，在競爭激烈的市場中精準突破技術瓶頸，加速產品上市進程。

宜特

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