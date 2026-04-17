「KTV 南霸天」享溫馨轉上市 申購報酬率達兩成

臺灣證券交易所公告，享溫馨（7760）採競價拍賣方式辦理承銷，於17日順利完成，得標加權平均價格33.03元。

享溫馨初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，享溫馨辦理競價拍賣股數4113仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月17日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格32.3元、最高得標價格40元。

另外，享溫馨公開申購將於4月20日截止，承銷價30元，一人可申購1張。以享溫馨17日興櫃均價36.02元計算，抽中現賺6,000元、報酬率20％。

享溫馨上市日期4月28日，上市前承銷股數1,078張，證交所公布截至17日開盤前有48,596筆申購單，換算當前中籤率2.2％，可以說抽重的機率高於平均，預期最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告：https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html