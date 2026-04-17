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華星光帶勁 首季獲利2.2億
光通訊廠華星光（4979）3月自結財報出爐，單月歸屬母公司稅後淨利達1.05億元，今年首季獲利達2.29億元，寫下十年以來單季歷史次高。法人指出，華星光傳出接獲更龐大的美系網通大廠訂單，後續營運動能不看淡。
華星光昨（16）日公告3月自結財報，單月合併營收4.51億元、年成長20％，稅前淨利1.3億元、年增60.5％，歸屬母公司稅後淨利年增約29.6％至1.05億元，每股純益0.74元。
華星光先前公告今年1月、2月自結財報，累計今年首季合併營收為11.93億元、年增11.9％，稅前淨利2.86億元，歸屬母公司稅後淨利2.29億元、年增7.5％，創十年以來單季歷史次高，每股純益1.62元。
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