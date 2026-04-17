華星光帶勁 首季獲利2.2億

健亞（4130）經營權爭奪戰倒數計時，隨著公司將在4月22日召開股東會，代表市場派的強生製藥與公司派支持的易威生醫雙方昨（16）日各自喊話，強調彼此各擁有海內外通路，最有資格協助健亞發展更上一層樓。

2026-04-17 01:04