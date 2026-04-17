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錦明跨足無人機 報捷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

沖壓件機構件廠錦明 （3230）昨（16）日參加凱基證券舉辦的投資論壇，公司指出，已成功跨足無人機市場，並於今年首季開始實現國防訂單交付，未來營運動能有望轉強。

錦明董事長蔡翔峰表示，該公司自2023年活化資產以來，持續加大研發人力與資源投入，聚焦高毛利產品與無人機市場發展，2026年首季已逐步展現成果。

錦明憑藉深耕37年的五金沖壓製造底蘊，轉型無人機與載具系統整合市場，並從過去以製造為主的營運模式，轉型為具備系統整合能力的企業，且持續拓展國際市場布局，強化未來營運成長動能。

蔡翔峰指出，市場並不缺飛行載具，而是缺乏能在極端環境中穩定運作，具備通訊能力、AI辨識能力，並可規模化量產的系統解決方案，錦明提供的不再只是零組件，而是具備實際交付能力與量產能力的整體解決方案。

蔡翔峰透露，以目前在手訂單與洽談進度來看，除國防相關專案外，亦已與歐洲、日本及東南亞等地政府機構與產業夥伴展開合作討論，有助未來營運持續成長。

無人機 董事長

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