櫃買IFRS S2 工作坊 報名

因應全球永續揭露趨勢，櫃買中心與臺灣證券交易所、期貨交易所及集中保管結算所今年度再次舉辦「IFRS S2實作工作坊」，將於台北、新竹及高雄辦理四場次實作課程，首場活動自5月6日正式登場。

金管會發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，將上市櫃公司依資本額規模分三階段適用IFRS永續揭露準則，為協助自2027年適用第二階段公司（資本額50億至100億元）能順利接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券F4攜手將再度舉辦「IFRS S2實作工作坊」，歡迎第二階段及有意願提前準備的上市櫃公司把握機會踴躍報名。

本次工作坊授課對象鎖定上市櫃公司IFRS永續專案小組成員，課程設計兼具理論與實務，包括介紹如何由IFRS S2實務指引連結至揭露範例，並就現行永續資訊與IFRS S2差異分析、公司因應氣候風險與機會策略及財務影響、氣候韌性情境分析等，邀請四大會計師事務所專業講師進行實務編製流程講解與實作演練，透過手把手實作教學，協助企業在現有永續報告書所揭露TCFD及溫室氣體盤查等資訊之基礎上，完成IFRS S2揭露。

櫃買中心表示，本次宣導會自今（17）日上午10時起開放網路報名，公司報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁：上市公司（https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=797）、上櫃公司（https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=798）。

另外，目前已對外發布「IFRS S2實務指引」、十個行業「IFRS S2揭露範例」及一個「簡易版揭露範例」等，並放置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」 （https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/practicalGuidance/PG_example），提供企業完整參考資源。

櫃買中心強調，接軌IFRS永續揭露並非從零開始，而是整合既有永續資訊，呈現企業在因應風險與機會下的策略與成果。面對永續揭露新時代，公司可善用既有資源與跨部門協作，並依循比例原則規劃揭露內容，避免過度投入成本，櫃買中心將持續舉辦相關宣導課程及提供接軌專區資源，協助上市櫃公司與國際接軌，並邁向永續之路。