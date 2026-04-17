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金雨越南擴廠 發債籌資

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

博弈機與自動販賣機龍頭廠金雨（4503）申報辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債，已獲證期局通過，並自昨（16）日起生效。金雨表示，此次募資主要因應客戶訂單需求，將在北越啟動投資建廠計畫。

金雨此次發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限為5億元，預計發行期間為三年，募得的價款主要用於轉投資越南子公司及充實營運資金。

金雨指出，全球各大博弈機製造廠，陸續將螢幕等關鍵零組件轉往北越生產，為配合客戶生產需求，目前公司已初步鎖定北越的北寧或興安兩地，將擇一作為設廠基地，預計明年底前完工投產。

據了解，金雨北越新廠初期將以生產博弈機及自動販賣機整機系列產品為主。其中，博弈機主要供應國內策略合作夥伴及新客戶所需，自動販賣機則將搶攻東協市場。

金雨去年10月宣布，與國泰金攜手前進東協打造「AI智慧微型無人商店」通路，並引進國泰金流系統，推出「東協版智慧無人小7」，第一波將進駐越南台商工廠，並擴大打造上萬家智慧無人商店大軍，建構東協AI零售體系。東協擁有上千家台商，其中越南就有超過300家，員工數合計將近百萬，是台商的大本營，未來金雨與國泰金的合作，將由金雨提供智能販賣機搶進台商工廠，除了作為國泰金的媒體通路，也將結合在地電子支付系統，提供國泰金流服務。

金雨3月合併營收0.89億元，月增177.3%、年增104.7%，為近20年來新高；累計第1季合併營收1.62億元、年增35.3%，亦為近21年來同期新高。

金雨受惠博弈機客戶持續增加訂單，尤其東南亞等市場訂單暢旺，加上新機型將在今年開出，目前能見度已看到2027年第4季，而新承租的彰濱廠正加速擴增產線，每月產能達2,500台。

越南 公司債

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