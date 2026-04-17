健亞市場、公司派 各自喊話

健亞（4130）經營權爭奪戰倒數計時，隨著公司將在4月22日召開股東會，代表市場派的強生製藥與公司派支持的易威生醫雙方昨（16）日各自喊話，強調彼此各擁有海內外通路，最有資格協助健亞發展更上一層樓。

健亞生技近期的經營權之爭，起因強生製藥去年11月起透過集中市場取得健亞逾13.86%股權，健亞經營團隊為了反制強生的「非合意收購」動作，今年3月12日宣布將與易威生醫透過換股合併，股份轉換完成後，健亞成為易威100%持股子公司，並終止上櫃及停止公開發行。這項合併案將在22日健亞股東會最後拍板。

強生昨日發布新聞稿指出，針對健亞將召開的股東常會，強生做為單一最大股東，將與全體股東一起抵制易威換股合併案。依據企業併購法第 18條之規定，若換股合併案未能達成健亞三分之二以上股份總數出席、且出席股東股份過半數同意，議案將無法通過。

強生宣稱，目前本身持股健亞高達27.05％，且接獲對易威與健亞換股合併案不滿的股東支持。強生強調，在加計已表態支持股東之股權後，股權總計已近四成，可望順利阻止此項不合理的換股合併案。

易威董事長林翰飛昨日表示，易威與健亞的合併案考量到跨區域資源整合，合併案通過後，新易威年營收預計突破10億元，市值挑戰100億元，將成為台灣前十大學名藥廠之一。

他強調，一旦通過與健亞的合併案，易威將把公司掌握的數項藥品交由健亞的針劑廠生產，並協助健亞針劑廠通過美國FDA查廠，同時健亞目前發展中的藥物，將可透過易威在美、中兩市場的通路，加速擴展海外市場。

林翰飛強調，此次合併案是基於長期產業價值的整合，而非短期資本操作，未來將持續強化產業升級、深耕台灣並維持穩健財務結構。若股東會順利通過，後續仍須主管機關核准，目標於今年7月至8月完成整併與新公司掛牌，正式朝跨區域整合的國際藥廠邁進。