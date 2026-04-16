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矽科宏晟自結3月 EPS 0.91元、年增23%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

矽科宏晟（6725）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，16日應OTC要求公告自結財報，今年3月合併營收3.34億元，年增21%。稅後純益3,400萬元，年增42%；每股稅後純益0.91元，年增23%。

矽科宏晟今年3月31日股價收在相對低點248元，其後一路帶量連七漲，4月13日股價收在341.5元，七個交易日漲幅逾37.7%。14日股價跌至333.5元，15日起連二漲，漲幅達12.59%，16日收盤價375.5元，單日上漲9元，成交量3,905張。

矽科宏晟今年首季合併營收9.38億元，季減8.6%，年增33%，為同期史上新高。2025年合併營收38.16億元，毛利率23.26%，年減7.59個百分點。稅後純益4.29億元，年減30.4%；每股稅後純益12.98元。

矽科宏晟董事會擬配發7元現金股利，配息率為53.9%。將與6月24日舉行股東常會承認配息案並同步改選董事。

營收

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