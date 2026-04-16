立盈轉上櫃 申購現賺6萬、報酬率逾五成

臺灣證券交易所公告，立盈（7820）採競價拍賣方式辦理承銷，於16日順利完成，得標加權平均價格144.64元。

證交所表示，立盈初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，立盈辦理競價拍賣股數2326仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月16日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格138.00元、最高得標價格：174.00元。

另外，立盈公開申購將於4月17日截止，承銷價120元，一人可申購1張。以立盈16日興櫃均價180.59元計算，抽中現賺逾6萬元、報酬率達50.4％。

立盈上櫃日期4月27日，上櫃前承銷股數781張，證交所公布截至16日開盤前有90,735筆申購單，換算當前中籤率僅0.86％，預計最終中籤率將更低。

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