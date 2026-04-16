快訊

台積電法說會／談AI封裝競爭 魏哲家：不把任何生意留在桌上

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

立盈轉上櫃 申購現賺6萬、報酬率逾五成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，立盈（7820）採競價拍賣方式辦理承銷，於16日順利完成，得標加權平均價格144.64元。

證交所表示，立盈初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，立盈辦理競價拍賣股數2326仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於4月16日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格138.00元、最高得標價格：174.00元。

另外，立盈公開申購將於4月17日截止，承銷價120元，一人可申購1張。以立盈16日興櫃均價180.59元計算，抽中現賺逾6萬元、報酬率達50.4％。

立盈上櫃日期4月27日，上櫃前承銷股數781張，證交所公布截至16日開盤前有90,735筆申購單，換算當前中籤率僅0.86％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊，請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所

延伸閱讀

獨／台新證錯帳金額揭曉！竟超越17億元、筆數創紀錄 公司4點因應

台股收復35K！0050規模正式突破1.5兆元 費用率再降至0.08%

台積電股價狂刷新天際線 高含積量台股ETF停火反彈力強

複製0052爆紅模式？富邦啟動00662分割投票…價格有望重回20元發行價級距

相關新聞

凌陽創新申請上市 今年第四家國內公司

臺灣證券交易所16日公告，凌陽創新（5236）正式遞交股票上市申請案，為今年度第4家申請股票上市的國內公司（不含創新板）。

泰谷3月 EPS -0.37元 短線有壓

LED磊晶廠泰谷（3339）近期股價波動達公告標準，昨（15）日應主管機關要求，公布自結3月稅後淨損2,351萬元，較去年同期虧損1,086萬元擴大，每股淨損0.37元。

伯特光變更113年現增計畫

伯特光（6859）昨（15）日董事會決議，變更113年度現金增資發行新股計畫，原現增計畫用於購置機台設備，惟因受關稅政策變動及地緣政治貿易壁壘影響，部分客戶產品認證進度受影響，相關訂單遞延，加上去底啟動興建新廠房，重新配置產能規劃，預計轉供作為償還銀行借款，預計今年第2季支用完畢。

萬年清深耕印度 報捷

萬年清（6624）昨（15）日表示，過去遞延的專案進度將於今年回復，且在印度市場已取得多項進展，看好今年營運將優於去年。

天能綠電2026年獲利拚登頂

雲豹能源旗下子公司天能綠電（7842）預計5月中旬興櫃轉上櫃；總經理唐亞聖昨（15）日指出，公司目前綠電訂單滿手，且穩坐國內市占率龍頭，預期今年營收、獲利有望再創新猷。

駿吉2月每股虧0.04元

駿吉-KY（1591）昨（15）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。駿吉2月單月稅後仍虧損100萬元，較去年同期虧損收斂，單月每股淨損0.04元，3月是否賺錢仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。