華星光自結3月獲利1.05億元 年增近三成 EPS 0.74元

華星光（4979）16日達公布注意交易資訊標準，公布3月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利1.05億元，年增29.63%，每股純益0.74元。去年第4季歸屬母公司業主淨利2.38億元，年增56.6%，每股純益1.7元。法人看好華星光具有CW Laser及 800G產品雙成長動能，成長方向十分明確。

華星光管理層日前表示，今年800G產品將成為市場主流，1.6T則將開始小量出貨，隨著規格提升，產品單價及毛利會隨之增長。同時華星光在400G/800G的長距離光收發模組代工領域占有重要地位，全球市占率預估超過50%，因此將會是本次規格提升的主要受惠者之一。

CW Laser的部分，公司今年將會持續擴展，預計今年將會較去年翻倍，明年則將再次翻倍。美國光通訊大廠Lumentum日前也曾表示，受AI資料中心推動，目前產能仍是供不應求，目前訂單已排滿至2027年底，同時公司還表示，預計未來兩個季度內，2028年的產能也將被搶購一空，可見產能需求十分旺盛，而華星光作為CW Laser代工供應鏈中的一環，成長動能也是十分明確。