萬年清深耕印度 報捷

萬年清（6624）昨（15）日表示，過去遞延的專案進度將於今年回復，且在印度市場已取得多項進展，看好今年營運將優於去年。

萬年清董事長張祐銘強調，公司已建立生質能與負排放技術護城河，鎖定2050淨零排放商機，將由水處理延伸至資源回收領域。

萬年清表示，今年主要成長動能來自印度案場與生質能發電業務，其中，下個月即將開展國內最大鞋業集團在印度的生產基地廢水處理廠，專案金額約1億多元，將完整挹注於今年營收。

萬年清指出，目前正積極爭取南科標案，旗下光氧化高級處理裝置已成功應用於中科零廢中心；此外，先進厭氧生物處理系統能將造紙或水資中心廢水轉化為沼氣發電，桃園市已有國內首例民生汙水場資源化實績。