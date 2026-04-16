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伯特光變更113年現增計畫
伯特光（6859）昨（15）日董事會決議，變更113年度現金增資發行新股計畫，原現增計畫用於購置機台設備，惟因受關稅政策變動及地緣政治貿易壁壘影響，部分客戶產品認證進度受影響，相關訂單遞延，加上去底啟動興建新廠房，重新配置產能規劃，預計轉供作為償還銀行借款，預計今年第2季支用完畢。
伯特光先前規劃，擬投入2.23億元購置機台設備，變更後，預計投入6,350萬元購置機器設備、償還銀行借款1.59億餘元，至今年第1季底，購置機器設備剩餘1.59億元。伯特光強調，變更現增計畫後，將可適度減輕公司財務負擔及提升償債能力，並健全財務結構。
伯特光為光學鏡頭模具及金屬零組件加工廠，主要應用以智慧手機、VR／AR等領域為主，最大客戶為玉晶光。因金屬零件切入半導體供應鏈，用於設備耗材， 為營運挹注新成長動能，去年半導體相關應用營收占比約15%。伯特光去年營收9.23億元，年增35%；稅後純益1.18億元，年減4%，EPS 2.86元。
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