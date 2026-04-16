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駿吉2月每股虧0.04元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

駿吉-KY（1591）昨（15）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。駿吉2月單月稅後仍虧損100萬元，較去年同期虧損收斂，單月每股淨損0.04元，3月是否賺錢仍待觀察。

駿吉近日挾著轉型題材導致股價飆漲，從3月底的38元竄升至近日高點61元，半個月來漲幅近38%，成交量同步放大，昨天收59元。

駿吉昨日不僅被要求公告自結數，也被列入主管機關列入處置股票，處置期間自昨日起至4月28日，處置期間採取人工撮合，每5分鐘撮合一次。

該公司原為亞洲槍釘製造商，近期轉型為半導體關鍵設備與製造平台整合商，產業轉型的跨度不小。此外，駿吉日前聲稱，隨半導體設備與材料平台完成量產驗證並進入出貨周期，目前的營運模式已由「研發導向」轉為「營收驅動」。

駿吉表示，目前平台已開始實質貢獻營收，涵蓋三合一晶圓探針測試機、多焦點雷射切割設備及高景深曝光機等核心設備，並搭配DDR記憶體關鍵材料，同步帶動記憶體顆粒產品正式進入出貨周期，設備與材料同步交付並投入量產。

營收 半導體

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