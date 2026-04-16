溢泰5月轉上市 每股85元

溢泰實業（7818）將於今年5月中旬由興櫃轉上市掛牌，暫定每股承銷價85元。該公司昨（15）日指出，今年正切入台灣工業用水EPC工程區塊市場和活性碳再生服務領域，同時擴大布局商業用淨水市場，力拚今年營收兩位數成長。

溢泰目前事業布局涵蓋水資源、金屬及工業水處理三大事業群。2025年全年營收約126億元，年減4.1%；其中，水資源業務占比達61%，金屬產品占35%，工業水處理約4%。

展望今年，該公司指出，旗下工業水事業累積全球超過1,200項工程專案實績，主要合作對象為國際知名半導體、電子業、太陽能等科技大廠，已深耕大陸市場多年，目前設立台灣溢華公司，將從EPC工程系統切入，升級為結合材料、系統設備、耗材銷售，及售後維運服務的全方面解決方案。

其次，公司剛在屏東廠建置完成一條年處理量能約為3,000公噸的活性碳再生產線，提供「活性碳再生」服務，目前已開始收料。