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「基因定序龍頭」基米轉上市創新板 營運四箭齊發、2026年動能可期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

國內第一家擁有完整一代、二代及三代基因定序技術的生技大廠基龍米克斯生物科技，簡稱基米（4195）近日隨興櫃轉上市創新板進程受到市場關注；而基米也成為台中銀證券首次主辦輔導IPO上市的案例。

基米2025年營收7.08億元，年成長率達36.86％，創歷史新高。隨著2025年取得的大型醫療機構微生物檢測實驗室建置委託案陸續完工，加上在手代理設備訂單能見度穩定，法人預計相關效應將在2026年全面爆發，營運轉盈可期。

法人分析，基米憑藉核心基因定序技術、CDMO合成服務、代理國際大廠設備及臨床醫學檢測四大業務，建構穩健的營運結構，並在健保補助政策挹注下，展現成長力道。

衛福部自2024年5月起將次世代基因定序（NGS）納入健保補助，涵蓋14大類實體腫瘤及5大類血液腫瘤，國人新罹患或主要死因癌症幾乎均在保障範圍。基米旗下的「癌必立523」及「安護你」癌症基因檢測已正式列入健保給付品項，大幅降低患者負擔，亦直接帶動臨床醫學檢測業務的成長。目前公司已取得10項食藥署LDTs認證，檢驗項目的大幅增加，將有利於精準醫療業務的深度發展。

基米除核心技術外，積極擴大代理版圖，取得全球生技醫療設備龍頭Thermo Fisher LPD產品線授權，代理低溫儲藏設備、二氧化碳培養箱及生物安全操作櫃等。受惠於代理設備需求強勁，2024至2025年代理設備營收年增率達50％～60％，成為公司主要成長動能之一。此外，公司亦代理QIAGEN及Applied Biosystems等國際大廠產品，透過提供一站式設備與試劑解決方案，深化與醫療機構及研究單位之合作。

展望未來，法人分析，基米規劃將業務延伸至ONT（Oxford Nanopore Technologies）第三代定序服務，具備長片段讀取及即時偵測優勢，可直接分析DNA/RNA分子；為因應日益增長的檢測需求，基米同步導入自動化建庫系統，提升檢測品質並降低成本。

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