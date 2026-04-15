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雲豹能源小金雞訂單滿手 天能綠電今年營運再衝新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
天能綠電總經理唐亞聖指出，公司目前綠電訂單滿手，今年營運有望再創新高。陳昱翔/攝影
天能綠電總經理唐亞聖指出，公司目前綠電訂單滿手，今年營運有望再創新高。陳昱翔/攝影

雲豹能源（6869）旗下售電子公司天能綠電（7842）預計16日舉辦上櫃前法說會，預計5月中旬興櫃轉上櫃；總經理唐亞聖16日指出，公司目前綠電訂單滿手，且穩坐國內市占率龍頭，估今年無論營收、獲利均有望再創新猷，展望樂觀。

據悉，天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，市占率約20%，穩居國內民營售電業龍頭地位，去年度營收與獲利雙創新高，合併營收達22.85億元、年增123%，稅後淨利5,969萬元、年增137%；每股純益4.01元。

天能綠電成立於2021年，已協助逾60家企業完成綠電轉供，客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光科技（Micron）、日月光投控、京元電子、中華電信、玉山金控等指標企業。目前雲豹能源持股76%，為單一最大股東，屆時天能綠電轉上櫃後，雲豹能源將可認列可觀的釋股利益。

展望今年，唐亞聖表示，公司目前綠電訂單非常滿，缺的是產能，只要能獲得更多綠電供應來源，業績就會有更大的突破，現階段綠電來源除了母公司雲豹能源的光電案場外，也正積極向國內其他中小型綠電業者收購電力，藉此擴大售電產能。

唐亞聖進一步指出，去年台灣綠電交易量約58億度，若從當前國內綠電產業發展推估，台灣綠電需求在2030年時可衝到408億度；換言之，5年內的年複合成長率高達近五成，而天能綠電每年的成長率將優於產業平均水準。

法人推估，天能綠電今年營收有望衝上35億元，每股純益上看7元，不僅市占率持續穩坐第一，且營收與獲利表現亦有望維持第一，預料興櫃轉上櫃後，有望獲得市場高度關注。

針對未來市場策略，唐亞聖認為，隨著產業發展到一個階段，台灣綠電交易市場勢必會發生整併潮，大者恆大的趨勢正在發生，而天能綠電目前已與數家中小型綠電交易商洽談併購，未來公司市場版圖也將快速擴張，並有信心拉開領先差距。

天能綠電 雲豹能源 綠電 營收

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