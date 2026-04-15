天能綠電擬5月掛牌上櫃 未來2年售電量拚年增50%

櫃買指數昨（14）日盤中高點一度來到359.65點，終場上漲3.77點收在356點，再創收盤及盤中歷史新高價位，底氣來自上櫃公司3月合併營收基本面穩健成長，繳出年增22%好成績。

2026-04-15 00:23