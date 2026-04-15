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天能綠電擬5月掛牌上櫃 未來2年售電量拚年增50%

中央社／ 台北15日電

再生能源售電業者天能綠電預計5月掛牌上櫃，總經理唐亞聖表示，目前訂單滿手，未來2年訂單能見度明確，售電量可望逐年增長50%。

天能綠電今天舉行媒體交流會，唐亞聖指出，天能綠電成立於2021年，售電業務迅速增長，2024年售電量1.87億度，2025年售電量竄升至近4.2億度，年增加122%。

天能綠電客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光（Micron）、日月光投控、旺宏、京元電、中華電信等，其中半導體及電子製造業占營收比重約4成。天能綠電2025年營收新台幣22.85億元，年增123%，稅後淨利5969萬元，年增137%，每股純益4.01元。

唐亞聖說，天能綠電訂單滿手，據統計，目前在手綠電合約總度數達341億度，其中90%的合約是10年以上的長期合約，未來2年訂單能見度明確。

至於供給量，唐亞聖表示，2025年達到600MW，預期在母公司雲豹能源集團開發案場挹注，加上進一步擴大收電，至今年底可達800MW規模。

唐亞聖說，2025年至2030年全台綠電需求量年複合成長率達47.7%，天能綠電營運成長將優於業界水準，預期2030年市占率將達23%。

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