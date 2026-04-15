新聿科切入輝達超微平台 4月22日擬每股112元登錄興櫃

被動元件廠新聿科技規劃22日以每股參考價112元登錄興櫃，新聿科董事長凃俊宏今天表示，人工智慧AI伺服器資料中心等基礎建設續為成長動能，相關電感元件已切入輝達（NVIDIA）和超微（AMD）平台供應鏈，下半年營運樂觀，今年成長可期。

新聿科下午舉行媒體交流會，凃俊宏指出，今年切入美系客戶電源模組設計專案，也通過輝達VeraRubin平台認證，由零組件供應商向模組領域布局，持續朝向AI電源核心零組件及模組供應商邁進。

在客戶布局，新聿科指出，已導入輝達Blackwell平台並進入量產，同時也成為超微Venice平台公版結構的主要供應商，深度綁定全球兩大GPU龍頭的次世代運算架構。尤其值得關注的是，公司已於2026年通過NVIDIA次世代Vera Rubin平台認證，提前鎖定下一世代GPU供貨資格，展現技術布局的前瞻性與領先優勢。此外，亦積極參與Intel與AMD次世代X86平台開發。

在AI營收比重，新聿科說明，近年AI伺服器應用營收占比提高，從2023年的24%，到2025年提升至47%，3年內占比近翻倍，預期今年AI占比可提升至近6成，較2025年成長雙位數百分比。

在泰國廠布局，總經理蔡志遠指出，第一期廠區位於泰國春武里府，3月已動土，預估今年底可完工，預計2027年第1季逐步量產，藉此布局東南亞生產基地，分散地緣風險並就近服務國際客戶，也是以AI應用為主。

根據資料，新聿科主要生產基地位於中國大陸中山子公司，鎖定一體成型模壓功率電感與組裝式功率電感兩大產品線。其中組裝式功率電感以TLVR（Trans-Inductor Voltage Regulator）系列為核心，因應AI伺服器及資料中心的處理器和繪圖處理器供電設計。

此外，新聿科積極拓展電源模組產品線，開發應用於電源模組的電感產品。

從客戶來看，法人表示，智邦、廣達、緯穎、緯創、鴻海等是新聿科在AI伺服器代工組裝領域主要客戶，2025年技嘉成為策略股東；雲端服務供應商（CSP）客戶包括Meta、AWS、甲骨文（oracle）等，在AI晶片，新聿科與輝達、超微、英特爾（Intel）、Broadcom等持續合作。

新聿科2025年營收新台幣10.24億元，毛利率32%，營業利益率15%，稅後淨利率11%，三率均較2024年提升，2025年稅後獲利1.14億元，每股純益6.15元。新聿科今年前2月自結營收2.35億元，毛利率35.46%，自結稅後獲利3876萬元，每股純益1.75元。