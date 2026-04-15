2025年上櫃董事酬金 聖暉奪冠 前十強都逾千萬元

上櫃公司2025年度董事酬金支領情形擬議數已於4月15日揭露，實際數將會在2027年1月底公布。聖暉*（5536）再度連莊上櫃公司董事平均酬金王，其次為鈊象、元大期位居第二、第三，前十強產業來看，以半導體業占三檔最多，其次是金融業占兩檔。

2025年上櫃公司董事平均酬金前十強，超過千萬元有十家，較前一年增加六家，由聖暉*以2,251萬元排名第一，鈊象1,825萬元第二，元大期1,346萬元第三，威剛1,252萬元第四，康和證1,165萬元第五，第六至第十名依序為亞昕、欣銓、世界、信立，以及永捷，介於1,008萬元至1,072萬元之間。

以董事總酬金計算，去年董事總酬金發放逾1億元的上櫃公司有六家，較前一年增加兩家，包括鈊象、聖暉*、康和證、欣銓、元大期，以及威剛。

此外，根據公司稅後損益與董事酬金變動之關聯性與合理性說明公告，2025年獲利衰退，董事酬金卻增加的上櫃公司有22家，比前一年多出16家，分別為力肯、和勤、駿吉-KY、全心投控、士開、大略-KY、公勝保經、益張、永捷、友華、合富-KY、國邑*、神盾、安國、加百裕、李洲、泰谷、連展投控、擎亞、大綜、達邦蛋白，以及裕山。然而除了力肯、全心投控、公勝保經、益張、擎亞、大綜、裕山以外，其他公司2025年甚至是虧損的。