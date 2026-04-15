橙的轉型 衝刺歐洲市占

胎壓監測系統（TPMS）大廠橙的（4554）電子積極推動旗下AM業務於歐洲市場啟動「經銷+直營」轉型計畫，未來橙的將持續提升歐洲地區在AM的市占率，並朝過半市占目標邁進。

橙的電子昨（14）日法說會，該公司表示，受惠於歐洲市場轉型計畫，近三年間該公司在德國當地總計約5,500家的輪胎與修車通路中，強勢打入逾3,000家客戶基礎，在德國AM市占率過半，帶動歐洲地區近營收逐年攀升，2025年歐洲地區營收創下歷史新高紀錄，2025年全年獲利創下近十年來新高表現。

橙的電表示，德國作為歐洲汽車產業重鎮，市場對產品本身品質、品牌信賴度以及服務能力要求極為嚴苛，公司顛覆傳統的通路經營能力與精進TPMS創新研發提升附加價值，2019年開始建置自有營運據點及業務銷售團隊，採取「直營+經銷」並行模式，直接掌握通路與終端維修市場需求，同時強化供應與服務反應速度，提升旗下「Orange」品牌於歐洲地區良好市場能見度。

TPMS胎壓監測系統可涵蓋市面上高達98%以上的車款，為解決第一線修車廠技師在安裝與設定上的繁瑣流程，橙的更進一步強化TPMS胎壓監測系統之附加價值，從單純零組件供應升級為直營通路商，並提供給客戶整合式的服務解決方案。

隨著全球汽車保有量穩定成長及車齡延長趨勢延續，TPMS售後市場需求具備長期成長動能，看好旗下AM業務仍為公司營運重要成長引擎，橙的仍以德國市場為核心據點，逐步複製成功通路經營模式至其他歐洲主要市場，並持續擴大全球AM通路版圖與市場滲透率。

另一方面，針對近期全球晶片供應鏈仍舊存在著相當程度的不確定性，橙的已提前推進晶片替代方案與供應鏈彈性調整策略，確保既有訂單供貨穩定，相較部分同業仍受限於供應瓶頸，市場仍存在一定供貨缺口，橙的更具有穩健交貨及應變能力，能夠滿足客戶的即時需求，有助橙的進一步去擴大針對單一客戶的供貨滲透率，並拓展與新客戶之間合作契機，有望為公司未來的營運成長表現增添動能。