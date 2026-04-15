快訊

北台要變天了！今起兩波鋒面 連下4天雨降溫

IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

聽新聞
0:00 / 0:00

元澄半導體明登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，元澄半導體科技（7415），將於明（16）日登錄創櫃板，屆時創櫃板登錄家數將增加至136家。

元澄半導體設立於2020年12月，專注於光子平台設計服務的創新企業，應用於AI通訊傳輸、高速運算以及精準感測等多元領域，提供客製化的光子晶片設計服務。登錄創櫃板的產業類別是電子科技。

元澄半導體不僅提供客製化的光子晶片設計服務，更涵蓋從概念發想、模擬、製造、測試到封裝完整解決方案，為客戶提供一站式的便捷服務。

專為微型及中小新創企業設計的「創櫃板」成立至今已邁入第12年，累計輔導超過587家企業 。在這些企業中，已有34家成功邁向公開發行與興櫃，更有八家從創櫃板一路成長，最終完成上櫃或上市掛牌。其中，上櫃有六家，包括邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技、昶瑞機電，以及碩網；上市有兩家，包括聚賢，和聯友。

半導體 創櫃板

延伸閱讀

耀穎手握五大核心密碼下月掛牌上櫃 搶攻光感測升級商機

QIC CEO Week投資論壇星國登場 43家台廠拚引資

寬量國際QIC CEO WEEK明日星國登場 AI熱帶動43家台企參加破紀錄

相關新聞

神數三大業務熱轉

神達集團旗下「小金雞」神數（7821）將於本月20日轉上市，每股承銷價38.5元。展望後市，神數看好今年智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯等三大業務都會成長，以智慧車載資通訊產品線成長動能最強勁。

基米5月掛牌 承銷價25元

基因定序領導大廠基米（4195）將於5月上旬在創新板掛牌上市，暫定承銷價25元，基米並將於今（15）日舉辦上市前業績發表會。

櫃買指數創高 業績撐腰

櫃買指數昨（14）日盤中高點一度來到359.65點，終場上漲3.77點收在356點，再創收盤及盤中歷史新高價位，底氣來自上櫃公司3月合併營收基本面穩健成長，繳出年增22%好成績。

橙的轉型 衝刺歐洲市占

胎壓監測系統（TPMS）大廠橙的（4554）電子積極推動旗下AM業務於歐洲市場啟動「經銷+直營」轉型計畫，未來橙的將持續提升歐洲地區在AM的市占率，並朝過半市占目標邁進。

元澄半導體明登創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，元澄半導體科技（7415），將於明（16）日登錄創櫃板，屆時創櫃板登錄家數將增加至136家。

生華科揪伴 攻 AI 藥物開發

生華科（6492）昨（14）日宣布，與國際投資集團 Global Emerging Markets（GEM）旗下GEM YIELD BAHAMAS LIMITED正式簽署財務投資合作備忘錄（MOU）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。