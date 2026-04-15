櫃買指數創高 業績撐腰

櫃買指數昨（14）日盤中高點一度來到359.65點，終場上漲3.77點收在356點，再創收盤及盤中歷史新高價位，底氣來自上櫃公司3月合併營收基本面穩健成長，繳出年增22%好成績。

櫃買中心表示，上櫃公司881家（含 KY公司30家）皆已於10日以前完成3月營收申報作業。

上櫃公司3月營收公告資料顯示，全體上櫃公司3月營收總計3,203億元，較去年同期成長578億元，年增22%，營收成長公司共560家，衰退公司共319家，營收持平公司共二家。

另累計至3月，全體上櫃公司營收總計8,520億元，較去年同期成長1,335億元，年增19%，其中營收成長公司共557家，衰退公司共324家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心指出，全體上櫃公司3月營收較去年同期成長的主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業。

經瞭解，半導體業、電腦及周邊設備業受惠於高階儲存及記憶體市場需求增長，而其他電子業則受惠於AI伺服器散熱需求、半導體公司建廠及貴金屬上漲等因素。

衰退的主要產業為運動休閒、紡織纖維及航運業，運動休閒及紡織纖維因受國際情勢動盪及客戶拉貨排程影響，航運業是特定公司受同業競爭影響，致3月較去年同月營收衰退。

全體上櫃公司累計至3月營收成長的主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業；累計衰退的主要產業為建材營造、運動休閒及電子通路業，其中，建材營造原因來自於依建案完工交屋進度認列收入，電子通路業主要是因為特定公司受客戶庫存調整及終端需求預期影響，致累計營收衰退。