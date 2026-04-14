和運租車、大鵬科CLMX申請上市 今年前三家公司送件

臺灣證券交易所14日公告，國內租車龍頭和運租車（7855）及安防大廠大鵬科CLMX（7689）送件申請股票上市。這兩家公司分別為今年第2、3家申請掛牌的國內公司（不含創新板）。

以下為兩家申請公司的經營概況與財務表現重點：

一、和運租車為國內租車與中古車流通標竿，隸屬於和泰汽車集團，實收資本額約新台幣19.25億元，核心業務為小客車與小貨車租賃服務、中古車流通業務；市場結構上，業務100％聚焦於內銷市場。

和運租車營運績效（114年度）：營收296.79億元、稅前淨利11.44億元、每股稅後盈餘（EPS）4.61元。

和運租車團隊背景部分，劉源森擔任董事長、謝富來擔任總經理，主要法人股東包括和展投資（持股65.52％）及日商豊田財務服務（持股33.14％）。

二、大鵬科技核心業務為安防警報系統、長照警報系統，實收資本額約5.31億元。市場結構上，展現強大的國際競爭力，外銷比例高達99.73％。

大鵬科技營運績效（114年度）：營收44.61億元、稅前淨利6.5億元、每股稅後盈餘（EPS）10.38元。

大鵬科技團隊背景部分，創辦人張再發擔任董事長兼總經理。除張再發（25.35％）與許麗美（20.82%）個人持股外，法人股東增鐽電子持股達33.32％。