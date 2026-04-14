基米5月上旬創新板掛牌 暫定承銷價25元

基因定序領導大廠基米（4195）將於5月上旬掛牌創新板上市，暫定承銷價25元，基米並將於15日舉辦上市前業績發表會，基米總經理江俊奇14日表示，公司目前鎖定多體學科研服務、臨床檢測、CRDMO及儀器代理等四大業務發展，全年營收有望穩健成長。

基米去年合併營收7.08億元、年增36.86%，改寫歷史新高，主要受惠NGS與多體學專案挹注，以及儀器代理業績翻倍增長的激勵。基米今年首季在多體學科研服務、臨床檢測、CRDMO及儀器代理等四大業務穩健發展下，合併營收1.51億元，年增24.66%。法人估，今年全年營收有望較去年成長三、四成，營收上看10億元。

基米是台灣最大的商業基因體定序公司，成立於2001年，由師承兩次諾貝爾化學獎得主Fred Sanger的前中研院水稻基因體中心主持人周德源教授、與現任董事長周孟賢父子共同創辦。周德源帶領的中研院團隊曾代表台灣參與國際水稻基因解碼計畫，率先完成水稻第五對染色體的基因序列分析，並將台灣國旗成功掛在水稻第五對染色體上，在國際上享有極高的學術地位。

周孟賢表示，基米的核心技術源自DNA定序領域，深耕逾25年來不僅擁有全台最大的基因體及多體學實驗室，提供齊全的定序技術平台與高通量分析能力，為客戶提供一站式的全方位解決方案，在疫情期間除支援國內的基因檢測需求外，更積極升級轉型，率先建置台灣第一座符合 PIC/S GMP 規範的核酸與胜肽合成廠，目前已成功開發核酸疫苗佐劑的克級生產製程，以及提供高品質的短鏈核酸藥物API，打造整合基因研究、開發與製造的CRDMO服務模式，填補國內生技原料缺口，完善台灣疫苗、核酸藥物與細胞治療產業鏈。

此外，基米也同步擴展臨床檢測與代理服務。去年陸續取得涵蓋癌症篩檢與用藥指引、遺傳代謝與罕見疾病，以及產前新生兒染色體與基因變異檢測等10項LDTs認證；今年3月深化與賽默飛世爾的合作關係，拿下PCR儀台灣代理權；近期公司延伸既有基因定序專業，攜手國家級研究機構共同開發犬貓遺傳性疾病基因檢測技術，正準備進軍快速成長的寵物精準醫療市場，為下一階段營運成長蓄積新動能。

展望今年，江俊奇表示，將透過產品組合優化、區域市場擴張與技術升級等三大方向，從「追求業績成長」轉向「成長與獲利並重」，追求可持續性發展及維持長期競爭力。

江俊奇進一步說明，今年將持續提升高毛利自有檢測產品，如LDTs、精準醫療檢測等營收比重，優化營運結構。其次，藉由定序量能提升及自動化流程的導入，降低單位成本，提升規模經濟與營運效率。此外，攜手合作夥伴積極拓展亞太市場，擴大檢測服務規模，讓營運更具韌性並改善獲利空間，打造台灣第一間國際級的基因公司，建立亞太基因定序中心，對今年整體成長展望樂觀。