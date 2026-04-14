橙的法說會／德國 AM 三年布局奏效 零售通路滲透破3,000家

胎壓監測系統(TPMS)大廠橙的（4554）電子積極推動旗下AM業務於歐洲市場啟動「經銷+直營」轉型計畫，三年間在德國當地總計約5,500家的輪胎與修車通路中，強勢打入逾3,000家客戶基礎，在德國AM市占率過半，帶動歐洲地區近三年營收逐年攀升，2025年歐洲地區營收創下歷史新高記錄，2025年全年獲利創下近10年來新高表現，未來橙的將持續提升歐洲地區AM市場占有率，並朝過半市占目標邁進，以期創造未來營運良好成長動能。

橙的電子14日法說會，公司表示，德國為歐洲汽車產業重鎮，市場對產品品質、品牌信賴度與服務能力要求極高，公司顛覆傳統的通路經營能力與精進TPMS創新研發提升附加價值，2019年開始建置自有營運據點及業務銷售團隊，採取「直營+經銷」並行模式，直接掌握通路與終端維修市場需求，同時強化供應與服務反應速度，提升旗下「Orange」品牌於歐洲地區良好市場能見度。

TPMS胎壓監測系統可涵蓋市面上高達98%以上的車款，為解決第一線修車廠技師在安裝與設定上的繁瑣流程，橙的更進一步強化TPMS胎壓監測系統之附加價值，從單純零組件供應升級為直營通路商，並提供客戶整合式的服務解決方案，讓技師能以最直覺、高效的方式，快速完成TPMS與車輛行車電腦的配對學習，大幅降低安裝技術門檻與維修工時，且相較於傳統同業僅提供產品銷售與基礎工具，可即時回收感測器(Sensor)與工具端(Tool)數據，進行雲端分析與應用，協助通路商與輪胎店精準掌握產品使用狀況與市場需求變化。

隨著全球汽車保有量穩定成長及車齡延長趨勢延續，TPMS售後市場需求具備長期成長動能，看好旗下AM業務仍為公司營運重要成長引擎，橙的仍以德國市場為核心據點，逐步複製成功通路經營模式至其他歐洲主要市場，並持續擴大全球AM通路版圖與市場滲透率。

另一方面，針對近期全球晶片供應仍具不確定性，橙的已提前推進晶片替代方案與供應鏈彈性調整策略，確保既有訂單供貨穩定，相較部分同業仍受限於供應瓶頸，市場仍存在一定供貨缺口，橙的更具有穩健交貨及應變能力，能夠滿足客戶的即時需求，有助於橙的進一步擴大單一客戶供貨滲透率及拓展新客戶合作契機，有望增添未來營運成長動能。