東典光電自結3月獲利300萬元 EPS 0.1元

東典光電（6588）14日達公布注意交易資訊標準，公布3月單月自結獲利，稅後純益300萬元，每股純益0.1元，較去年同期轉虧為盈。2025年第4季歸屬母公司業主淨利1,300萬元，每股純益0.36元，同樣轉虧為盈。

公司今年經營層重組，引進了在 AI、半導體、光電以及財務管理等各方面的專業人才，進行多產業布局，從既有鍍膜與光學設計核心能力出發，往下游整合至光通訊器件、光路模組、高能雷射光學組件，及跨產業的生醫濾光片與衛星通訊用濾片，同時跨足工控網通與邊緣AI、半導體先進封裝化學品及高功率LED泵浦雷射。

東典光電指出，若要讓 AI 惠及百工百業，邊緣端的發展至關重要，此時有線通訊及無線通訊的結合就成為串聯資料中心及邊緣運算重要的一環。基於這個思維，東典光電觀察到麥樂斯除了原先的無線網通模塊，也開始搭載邊緣運算，因此對其進行收購，規劃將自家有線通訊與其結合，架構出完整的AI環境生態。