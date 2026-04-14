光環自結3月虧損1,200萬元 EPS -0.1元

光環（3234）14日達公布注意交易資訊標準，公布2026年3月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨損1,200萬元，每股純益-0.10元，較去年同期由盈轉虧。2025年第4季歸屬母公司業主淨損5,200萬元，每股純益-0.46元。

法人指出，光環正從傳統通訊市場轉向AI 數據中心市場，並已成為光通訊產業CPO 相關供應鏈中的CW Laser 供應商之一，同時還有短距離的VCSEL產品。

公司先前於法說會上表示，隨著GaAs、InP客製化晶片代工營收持續增加，比重上升至19%，對毛利率表現有很大助益。公司預期今年代工營收比重仍會持續上升，並持續朝向單季轉盈的目標努力。為因應客戶強勁需求，光環今年資本資出將會較去年進一步增加，用來汰換設備及擴充產能，並提高自動化程度，提高生產效率。

此外，機器人及車用部分則會刺激高階感測器需求，年成長率高達35%，光環在這兩大領域都有所布局，預計將逐漸發酵，因此公司對今年上半年獲利改善持審慎樂觀的態度。