晟德配發股利2.25元 現金殖利率4.34%創新高

晟德今舉行董事會，通過盈餘分配案，每股股票股利0.5元、現金股利1.75元，合計配發2.25元。晟德表示，若以14日收盤價40.25元計算，現金殖利率4.34%，創下歷年新高。

晟德董事長王素琦指出，持續追求穩健的股利政策，即便投資控股的營運模式容易受到資產市價評價的波動影響，仍致力創造股東最大權益，以年年配發為目標，此次除將分配13.27億元現金之外，晟德達成連續21年配發股利的紀錄，光是近9年累計發放現金股利已近80億元，展現優異的經營績效。

針對本次盈餘分配，晟德表示，董事會採取「動態平衡」策略，希望一方面維持適當殖利率，同時保留適度盈餘作為再投資活水，透過投資具潛力的事業體，能確保在產業競爭中保持領先。

晟德表示，公司現已進入投資收穫期，截至今年第一季，醫藥與益生菌事業營收年增逾23%，其他重要轉投資如永昕、博晟、益安，營收年增率分別達到62%、15%、12%，展望未來5年，公司將深化跨領域佈局，構建高度平衡的金融與產業資產組合，集中於「困難製造」與「創新研發」兩大戰略領域。