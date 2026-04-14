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上櫃公司2025年度董監酬金支領情形 將於4月15日揭露於公開資訊觀測站

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，將於4月15日於公開資訊觀測站「彙總報表」項下「公司治理/公司酬金資訊/公司損益與董監事酬金關聯性/董監事酬金關聯性」，彙總揭示上櫃公司所申報2025年度第一階段董事及監察人酬金支領情形、合理性說明及其他相關資訊。投資大眾可依上櫃公司的產業類別、證券代號、酬金總額、酬金總額占稅後損益百分比，或平均每位董監酬金等排序方式進行查詢，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

櫃買中心指出，除了上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各上櫃公司2025年度的股東會年報（可直接至公開資訊觀測站的「電子文件下載專區」下載年報電子書），惟董事會後續決議可能不同，而與本次公布的董事酬金產生估計上的差異，因此，櫃買中心強調，無論是股東會年報或本次公布的董事酬金皆為擬議數，實際數將會在2027年1月底公布。

櫃買中心 機制

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