91APP 衝跨業態整合

台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP-KY（6741）3月與首季業績都改寫同期新高，展望後市，公司表示，本季將持續推進跨業態整合，帶動向上銷售（Upselling）與交叉銷售（Cross-selling）業績，並拓展大型實體連鎖品牌，協助零售與餐飲客戶在全通路營運、行銷轉換、金流效率上全面升級。

91APP受益於零售與餐飲跨業態整合效益持續放大，3月合併營收1.88億元，月增11.2%，年增36.1%；首季合併營收5.41億元，季減1.6%，年增31.3%，3月與首季營收均為同期最佳。

91APP指出，隨著成長結構轉換與整體營運規模持續擴張，跨業態整合不僅提升該公司服務廣度，更擴大在商務、行銷、銷售終端系統、支付等全通路解決方案的滲透機會。91APP除了透過零售與餐飲雙引擎並進，協助品牌客戶深化OMO全通路布局成長；另一方面也逐步以多元服務與解決方案拓展跨產業潛在新客，開創新商機。