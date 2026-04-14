金居將買庫藏 配息2元

臺灣證券交易所公告，創新服務（7828）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（13）日順利完成，得標加權平均價格為1,233.72元，競拍均價為歷史第三高，前有鴻勁、印能科技；若以得標最高價2,211元計算，則是競拍史上第二高，僅次於鴻勁的2,285元。

2026-04-14 00:08