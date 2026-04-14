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金居將買庫藏 配息2元
PCB上游銅箔材料商金居（8358）於昨（13）日公告將實施庫藏股，並宣布擬配發去年度每股現金股利2元。
根據金居公告，該公司擬實施庫藏股，將從集中交易市場買回以轉讓股份予員工，其規劃從今日起至6月12日止，買回1,000張庫藏股，買回區間價格為200至280元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。
金居上次實施庫藏股是去年5月23日至6月6日，預計買回約4,167張，實際買回股170張，占預定買回股數比率約為4％。
另外，金居也公告，擬配發去年度每股現金股利2元，股利發放總金額為5.04億元。金居去年每股純益為4.21元，盈餘配發率為47.5％，以該公司昨日收盤價287元來計算，現金殖利率約0.69％。
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