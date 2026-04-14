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創新服務競拍價1,233.72元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，創新服務（7828）採競價拍賣方式辦理承銷，於昨（13）日順利完成，得標加權平均價格為1,233.72元，競拍均價為歷史第三高，前有鴻勁、印能科技；若以得標最高價2,211元計算，則是競拍史上第二高，僅次於鴻勁的2,285元。

證交所表示，創新服務初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，創新服務辦理競價拍賣股數2,590張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於昨日於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格1,185元、最高得標價格2,211元。

另外，創新服務公開申購將於14日截止，承銷價628元，一人可申購一張，以創新服務13日興櫃均價1,320.63元換算，申購中籤報酬率高達110.3％；上櫃日期為本月22日，上市前承銷股數697張，證交所公布截至昨日開盤前有97,948筆申購單，換算當前中籤率0.71％，預計最終中籤率將更低。

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